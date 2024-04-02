Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Тип ракеты не уточняется. Это третий запуск Северной Кореей баллистических ракет в этом году.

18 марта сообщалось, что КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Ракеты были запущены с интервалом в примерно 30 минут. Министерство обороны Японии уточнило, что они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.