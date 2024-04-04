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09:47, 4 апреля 2024Бывший СССР

Бойца ВСУ без половины руки признали легкораненым

Жена бойца ВСУ заявила, что его признали легкораненым без половины руки

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который потерял половину руки, признали легкораненым. Об этом рассказала его жена, пишет РИА Новости.

«Мой муж пошел на войну и недавно получил тяжелое ранение, ему практически оторвало руку по локоть. До ранения он проходил службу в 36-й бригаде Вооруженных сил Украины», — заявила она.

Украинского военного отправили в госпиталь для лечения и дали справку о легком ранении. Супруга добавила, что ему оторвало руку практически по локоть. По ее словам, через некоторое время мужу выплатили компенсацию 100 тысяч гривен (примерно 2,5 тысячи долларов). Когда врачи узнали об этом, они заявили, что лечение будет платным, отметила она.

Ранее мать мобилизованного из Хмельницкого рассказала о пытках и издевательствах над ее сыном в местном центре территориальной комплектации. Она сообщила, что подала жалобу на военкомат в Минобороны Украины.

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      Кристина Есикова
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