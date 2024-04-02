Мать мобилизованного из Хмельницкого сообщила о пытках над сыном в ТЦК

Мать мобилизованного из украинского Хмельницкого рассказала о пытках и издевательствах над ее сыном в местном центре территориальной комплектации (ТЦК). Женщина опубликовала соответствующий пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У Андрея поднялось давление, его не выпускали из помещения и на просьбу оказать помощь ответили, что под Авдеевкой помогут. Врачи Хмельницкой городской больницы боролись самоотверженно за его жизнь двое суток, срочно в ночь с 27 на 28 марта сделали нейрохирургическую операцию», — рассказала женщина, добавив, что, несмотря на предпринятые усилия, врачам не удалось спасти ее сына.

Жительница Хмельницкого сообщила, что уже подала жалобу на военкомат в Министерство обороны Украины.

Ранее о неравенстве, которое проявляется во время мобилизации на Украине, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Фомин. По его словам, в Одессе в ходе массового призыва не трогают «золотую молодежь».