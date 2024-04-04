Создана самая большая цифровая камера в мире

Phys.org: создана цифровая камера с объективом 1,5 метра

Ученые и инженеры Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США создали самую большую цифровую камеру в мире — Legacy Survey of Space and Time (LSST). Этот прибор с разрешением 3200 мегапикселей будет установлен в обсерватории имени Веры К. Рубин. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Камера весит примерно три тонны, а ее объектив имеет диаметр 1,5 метра. Внутри вакуумной камеры находится другая линза диаметром около метра. В фокальной плоскости находится ПЗС-массив, состоящий из 201 сенсоров и имеющий ширину не более чем одна десятая ширины человеческого волоса. Пиксели имеют ширину всего 10 микрон.

LSST предназначена для исследования закономерностей в распределении галактик и того, как Вселенная изменилась с течением времени. Она также будет использоваться для наблюдения за скоплениями темной материи и сверхновыми. Исследователи рассчитывают создать гораздо более подробную карту Млечного Пути, что позволит лучше понять структуру и эволюцию галактики, а также природу звезд и других объектов в ней.

Камера будет установлена ​​на обзорном телескопе обсерватории Рубин на горе Серро Пачон в Андах (Чили), который находится на высоте 2,7 километра.