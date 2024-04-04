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10:15, 4 апреля 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл причину снижения мобилизационного возраста

Депутат Рады Дубинский: мобилизационный возраст снизили ради получения денег США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение снизить мобилизационный возраст на Украине было принято ради получения пакета военной помощи от Конгресса США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский прокомментировал продолжающиеся споры вокруг законопроекта о мобилизации и решение президента Украины Владимира Зеленского о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо как можно быстрее показать США план по увеличению числа призывников. При этом политик отметил, что дискуссии вокруг закона о мобилизации будут идти долгое время.

«Подписанные законы — это Х новых мобилизованных, под которые (на зарплаты) должны дать деньги в Конгрессе. Вот и все объяснение», — заявил депутат. По его мнению, речь идет не о количестве оружия, а об объеме денежных средств, которые должны быть переданы в бюджет Украины. Дубинский добавил, что Конгресс может убрать из пакета помощи статьи о пенсионных выплатах ради зарплат новобранцам ВСУ.

Ранее Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского о снижении мобилизационного возраста. Ведомство оценило число 25- и 26-летних мужчин в стране в 467 тысяч человек.

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      Алевтина Запольская
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