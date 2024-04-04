Депутат Рады раскрыл причину снижения мобилизационного возраста

Депутат Рады Дубинский: мобилизационный возраст снизили ради получения денег США

Решение снизить мобилизационный возраст на Украине было принято ради получения пакета военной помощи от Конгресса США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский прокомментировал продолжающиеся споры вокруг законопроекта о мобилизации и решение президента Украины Владимира Зеленского о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо как можно быстрее показать США план по увеличению числа призывников. При этом политик отметил, что дискуссии вокруг закона о мобилизации будут идти долгое время.

«Подписанные законы — это Х новых мобилизованных, под которые (на зарплаты) должны дать деньги в Конгрессе. Вот и все объяснение», — заявил депутат. По его мнению, речь идет не о количестве оружия, а об объеме денежных средств, которые должны быть переданы в бюджет Украины. Дубинский добавил, что Конгресс может убрать из пакета помощи статьи о пенсионных выплатах ради зарплат новобранцам ВСУ.

Ранее Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского о снижении мобилизационного возраста. Ведомство оценило число 25- и 26-летних мужчин в стране в 467 тысяч человек.