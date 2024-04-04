Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:33, 4 апреля 2024Экономика

В Счетной палате высказались о состоянии госдолга России

Счетная палата: объем госдолга РФ в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В 2023 году объем государственного долга России вырос на 2,775 триллиона рублей, достигнув 15 процентов ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

Как указали в ведомстве, общий объем госдолга России составил 25 триллионов 595,2 миллиарда рублей. При этом внутренний долг составляет 20 триллионов 812,8 миллиарда рублей, увеличившись на 2 триллиона 31,8 миллиарда рублей, или на 10,8 процента.

В Счетной палате отметили, что внешний долг в иностранной валюте уменьшился на 4,09 миллиарда долларов, или на 7,1 процента. В рублевом эквиваленте он вырос на 743,9 миллиарда рублей (18,4 процента) и составил 53,3 миллиарда долларов (4 триллиона 782,4 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Теракт в «Крокусе», причастность Запада и украинский след. О чем поговорил Шойгу с министром обороны Франции?

      В Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание розни

      Американская журналистка раскрыла подробности об интервью Байдена

      В США заявили о незнании деталей новой помощи Украине

      В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост

      Захарова прокомментировала расследование теракта в «Крокусе»

      Российский посол ответил на слова Блинкена о поведении России

      Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России

      Во Франции заявили о неготовности Парижа на диалог с Москвой

      В ВСУ сочли уже неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше