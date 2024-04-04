Харьковское подполье заявило об ударе по заводу украинских БПЛА

РИА Новости: харьковское подполье заявило об ударе по производству БПЛА для ВСУ

Ударом российских военных было поражено производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Мерефа Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения от харьковчан.

Лебедев сообщил, что 3 и 4 апреля российские военные нанесли ряд ударов по военным объектам в Харьковской области. В частности, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу.

«Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — рассказал собеседник агентства. Также он заявил, что удар пришелся на расположенный рядом железнодорожный вокзал, на котором в этом время находился состав с техникой, боеприпасами и бойцами ВСУ. В результате взрыва на заводе состав также попал под удар.

Ранее харьковское подполье сообщило, что ВС России атаковали в Харькове училище с иностранными танками и инструкторами. Как сообщается, под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192.