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06:36, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Херш рассказал о предупреждениях США о теракте в «Крокусе»

Херш: ЦРУ отправило в РФ предупреждение о подготовке теракта с пометкой срочно

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что ЦРУ отправило в Россию данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.

По его словам, российской разведке передавалось не одно сообщение. При этом разведка США не знала, будет ли концертный зал целью террористов, отметил он.

Как писала ранее газета WP, США за две недели до теракта предупреждали России о подготовке теракта. Утверждалось, что Москве были переданы точные данные целей террористов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженная группа людей ворвалась в здание и открыла огонь по людям.

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      Варвара Кошечкина
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