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19:39, 4 апреля 2024Силовые структуры

Иностранцев осудят за производство полтонны наркотиков в российском регионе

Под Владимиром супругов-иностранцев осудят за создание нарколаборатории на даче
Начало событий в новости Иностранцы в России обустроили нарколабораторию на даче

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владимирской области семейная пара иностранцев пойдет под суд за организацию нарколаборатории и производство свыше полутонны наркотиков на территории одного из садовых товариществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Расследование дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты приехали в Россию из соседнего государства и поселились в дачном доме на территории Александровского района. Их задержали в декабре 2023 года.

В обустроенной ими нарколаборатории оперативники обнаружили пять пластиковых контейнеров каждый объемом двадцать литров. В них находилась смесь, содержащая наркотическое вещество альфа-PVP общей массой более 154 килограммов. Также в нарколаборатории было несколько десятков канистр и бутылок с прекурсорами общей массой 440 килограммов. Там же полицейские нашли тайник, в котором находилось еще 13 килограмм аналогичного вещества. Всего было изъято 607 килограммов наркотиков.

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      Анна Габай
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