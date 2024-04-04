Иностранцев осудят за производство полтонны наркотиков в российском регионе

Под Владимиром супругов-иностранцев осудят за создание нарколаборатории на даче

Во Владимирской области семейная пара иностранцев пойдет под суд за организацию нарколаборатории и производство свыше полутонны наркотиков на территории одного из садовых товариществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Расследование дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты приехали в Россию из соседнего государства и поселились в дачном доме на территории Александровского района. Их задержали в декабре 2023 года.

В обустроенной ими нарколаборатории оперативники обнаружили пять пластиковых контейнеров каждый объемом двадцать литров. В них находилась смесь, содержащая наркотическое вещество альфа-PVP общей массой более 154 килограммов. Также в нарколаборатории было несколько десятков канистр и бутылок с прекурсорами общей массой 440 килограммов. Там же полицейские нашли тайник, в котором находилось еще 13 килограмм аналогичного вещества. Всего было изъято 607 килограммов наркотиков.