Иностранцы в России обустроили нарколабораторию на даче

Под Владимиром супруги-иностранцы организовали нарколабораторию в дачном доме

Сотрудники полиции задержали супругов, подозреваемых в организации нарколаборатории в садовом товариществе Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, супруги прибыли в Россию из сопредельного государства и поселились в одном из садовых товариществ Александровского района. В их дачном домике силовики обнаружили пять пластиковых контейнеров по двадцать литров с кристаллическим веществом светлого цвета и несколько десятков емкостей с различными жидкостями.

Всего у иностранцев изъяли около 170 килограммов синтетического наркотического средства и 440 килограммов прекурсоров. В отношении них возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»). Кроме того, против мужчины следователи возбудили дело о покушении на сбыт наркотических веществ. На время проведения следствия обоих супругов поместили под стражу.

Ранее полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали ее работников.