ФСБ занялась расследованием диверсии на подстанции в российском регионе

ФСБ возбудила дело о диверсии после взрыва на подстанции в Ленобласти

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о диверсии из-за ЧП на электроподстанции в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

3 апреля на подстанции в Красногвардейском районе вышли из строя два трансформатора, уточнили в местной администрации, не указав причину короткого замыкания.

4 апреля стало известно, что полиция ведет поиск диверсанта, подорвавшего электроподстанцию, в результате чего произошло масштабное отключение электричества. На камеры видеонаблюдения попал неизвестный, который ночью проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте. В экстренные службы позвонила жительница и заявила о двух сильных взрывах на улице перед отключением электричества.

В результате диверсии без электричества остались 12 тысяч местных жителей.