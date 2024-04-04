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10:11, 4 апреля 2024Культура

«Матрица» получит продолжение

Студия Warner Bros. запланировала снять пятый фильм в рамках франшизы «Матрица»

Кадр: фильм «Матрица»

Студия Warner Bros. запланировала снять еще один фильм в рамках франшизы «Матрица». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что это будет первый фильм франшизы, в котором создатели оригинальной картины Лана и Лилли Вачовски не участвуют напрямую, однако Лана Вачовски выступит исполнительным продюсером новой части.

На данный момент подробности сюжета продолжения «Матрицы» держатся в тайне. Режиссером и сценаристом проекта выступит Дрю Годдард, работавший над такими картинами, как «Война миров Z», «Марсианин» и «Хижина в лесу».

Ранее сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы».

Лента Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» вышла в прокат 16 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

ЖЗЛ
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