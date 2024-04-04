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11:09, 4 апреля 2024Россия

Опухоль весом с восьмилетнего ребенка выросла в животе россиянки за полгода

В Курской области в животе женщины за полгода выросла 26-килограммовая опухоль

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Курской области у женщины за полгода в животе выросла опухоль весом, сопоставимым с весом восьмилетнего ребенка. 26-килограммовое новообразование из брюшной полости ей удалили хирурги онкоцентра, сообщили РИА Новости в правительстве российского региона.

По их информации, исследование после операции показало, что характер опухоли был на грани доброкачественной и злокачественной. Она занимала весь объем брюшной полости и сплеталась с внутренними органами.

«Пациентка чувствует себя хорошо, опасностей рецидива нет. Если бы обратилась к врачу раньше, операция была бы гораздо проще, с меньшими рисками», — сообщили в правительстве.

Ранее в Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера обнаружили в теле пациентки опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости. Ее размер достигал свыше 40 сантиметров — новообразование сдавливало окружающие его органы, а также подпитывалось от крупных сосудов, что несло риск сильной кровопотери при их повреждении.

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      Анастасия Шейкина
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