Подполье сообщило о российском ударе по РОВД в Харькове

Лебедев: 15 украинских силовиков уничтожены российским ударом по РОВД в Харькове

Российские военные нанесли удар по зданию районного отдела внутренних дел (РОВД) в Харькове, уничтожив 15 украинских силовиков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились скорые, но мигалки не включали, только сирены», — рассказал он, сославшись на данные харьковских подпольщиков.

По словам Лебедева, в результате удара также пострадали более 20 человек. Он отметил, что сейчас доступ к зданию РОВД перекрыт.

Ранее координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили тяжелую технику под Артемовск (украинское название — Бахмут) и на запорожское направление. Он отметил, что это может свидетельствовать о подготовке украинской армии к атаке.