На Украине подполье сообщило о переброске тяжелой техники

Лебедев: ВСУ перебрасывают тяжелую технику под Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают тяжелую технику под Артемовск (украинское название — Бахмут) и на запорожское направление. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Уже подобные (данные — прим. «Ленты.ру») приходят из Донбасса, о том, что перебрасывают тяжелую технику на бахмутское направление. И с запорожской стороны есть сообщения о большом объеме перевозки плавсредств, среди которых есть бронированные катера», — рассказал он.

По словам Лебедева, сосредоточение такого количества бронетехники может говорить о подготовке украинской армии к атакам на этих направлениях.

Ранее пророссийское подполье передало информацию о прибытии большого числа иностранных наемников в Харьков. По словам Лебедева, в город прибыло такое же количество зарубежных военных, как осенью 2022 года.