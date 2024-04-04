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09:35, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине подполье сообщило о переброске тяжелой техники

Лебедев: ВСУ перебрасывают тяжелую технику под Артемовск

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают тяжелую технику под Артемовск (украинское название — Бахмут) и на запорожское направление. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Уже подобные (данные — прим. «Ленты.ру») приходят из Донбасса, о том, что перебрасывают тяжелую технику на бахмутское направление. И с запорожской стороны есть сообщения о большом объеме перевозки плавсредств, среди которых есть бронированные катера», — рассказал он.

По словам Лебедева, сосредоточение такого количества бронетехники может говорить о подготовке украинской армии к атакам на этих направлениях.

Ранее пророссийское подполье передало информацию о прибытии большого числа иностранных наемников в Харьков. По словам Лебедева, в город прибыло такое же количество зарубежных военных, как осенью 2022 года.

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      Александр Курбатов
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