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12:49, 4 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба захотел испортить вечеринку в честь НАТО

Кулеба: не хочу портить вечеринку в честь НАТО, но задам вопрос про Patriot
Дмитрий Кулеба (справа)

Дмитрий Кулеба (справа). Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не хотел бы портить вечеринку в честь 75-летия НАТО, но все же задаст вопрос про поставки ЗРК Patriot Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Кулеба выступил с заявлением перед началом заседания глав МИД стран Совета Украина — НАТО. Он подчеркнул, что Украина требует поставки Patriot из-за необходимости перехватывать баллистические ракеты.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot», — заявил министр. Он подчеркнул, что в ходе встречи сконцентрирует все усилия на вопросе передачи Киеву американских ЗРК.

Ранее Кулебаво время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским призвал передать Украине все имеющиеся в мире Patriot . По его словам, более необходимого места для них нет.

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      Юрий Леонов
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