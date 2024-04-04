Кулеба захотел испортить вечеринку в честь НАТО

Кулеба: не хочу портить вечеринку в честь НАТО, но задам вопрос про Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не хотел бы портить вечеринку в честь 75-летия НАТО, но все же задаст вопрос про поставки ЗРК Patriot Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Кулеба выступил с заявлением перед началом заседания глав МИД стран Совета Украина — НАТО. Он подчеркнул, что Украина требует поставки Patriot из-за необходимости перехватывать баллистические ракеты.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot», — заявил министр. Он подчеркнул, что в ходе встречи сконцентрирует все усилия на вопросе передачи Киеву американских ЗРК.

Ранее Кулебаво время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским призвал передать Украине все имеющиеся в мире Patriot . По его словам, более необходимого места для них нет.