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09:28, 4 апреля 2024Мир

Посол предупредил об угрозе прямого военного столкновения из-за НАТО

Посол РФ: эскалация НАТО кризиса на Украине чревата столкновением ядерных стран

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Курс НАТО на эскалацию конфликта на Украине чреват столкновением ядерных стран, которое будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин, сообщает РИА Новости.

«Ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса», — отметил российский представитель.

По его мнению, такие действия со стороны стран Североатлантического альянса чреваты «скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями».

Он также подчеркнул, что летний саммит стран НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, будет представлять собой продолжение курса альянса на конфронтацию с Москвой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы его географических рамок из-за авантюрных действий НАТО.

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      Лина Пивоварова
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