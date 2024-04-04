Посол предупредил об угрозе прямого военного столкновения из-за НАТО

Посол РФ: эскалация НАТО кризиса на Украине чревата столкновением ядерных стран

Курс НАТО на эскалацию конфликта на Украине чреват столкновением ядерных стран, которое будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин, сообщает РИА Новости.

«Ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса», — отметил российский представитель.

По его мнению, такие действия со стороны стран Североатлантического альянса чреваты «скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями».

Он также подчеркнул, что летний саммит стран НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, будет представлять собой продолжение курса альянса на конфронтацию с Москвой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы его географических рамок из-за авантюрных действий НАТО.