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08:50, 4 апреля 2024Мир

Посольство Израиля сообщило о девяти погибших россиянах в секторе Газа

Посольство Израиля: у девяти погибших военных ЦАХАЛ в Газе было гражданство РФ
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hannah McKay / Reuters

Посольство Израиля сообщило, что за время последнего обострения палестино-израильского конфликта среди военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было девять погибших граждан России. Об этом передает ТАСС.

«Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — заявили в дипломатическом представительстве. Сотрудники ведомства отметили, что среди военных израильской армии есть много граждан с двойным гражданством.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о сроках завершения военной операция Израиля против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По его словам, боевые действия займут не более двух месяцев, так как Израиль уничтожил три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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