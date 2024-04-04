Посольство Израиля сообщило о девяти погибших россиянах в секторе Газа

Посольство Израиля: у девяти погибших военных ЦАХАЛ в Газе было гражданство РФ

Посольство Израиля сообщило, что за время последнего обострения палестино-израильского конфликта среди военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было девять погибших граждан России. Об этом передает ТАСС.

«Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — заявили в дипломатическом представительстве. Сотрудники ведомства отметили, что среди военных израильской армии есть много граждан с двойным гражданством.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о сроках завершения военной операция Израиля против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По его словам, боевые действия займут не более двух месяцев, так как Израиль уничтожил три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС.