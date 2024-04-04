Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

Создатели контента «ВКонтакте» заработали за год 564 млн рублей

Создатели контента «ВКонтакте» заработали за год 564 миллиона рублей через инструменты монетизации соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе.

Кабинет выплат, который позволяет создателям контента получать деньги напрямую с помощью инструментов монетизации соцсети, был представлен в феврале 2023 года. Новым инструментом регулярно пользуется каждый третий профессиональный автор, имеющий юридический статус и получающий доход с помощью партнерской программы «ВКонтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео.

Самозанятым авторам по программе поддержки начислялось повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Соцсеть выделила на эту программу 20 миллионов рублей, благодаря этим мерам в течение года к кабинету подключилось 10 тысяч самозанятых.

Скоро у физических лиц появится возможность использовать кабинет выплат, это один из самых частых запросов от авторов.

Также «ВКонтакте» анонсирует новые условия выплат для самозанятых авторов, использующих инструменты монетизации платформы. Обновленные условия помогут снизить финансовую нагрузку на авторов и упростить получение доходов на площадке. С 4 апреля комиссия для прямого вывода через VK Pay на карты любых банков снизится и составит 0,35 процента.