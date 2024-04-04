Раскрыто состояние раненого губернатора в момент госпитализации

Мурманский губернатор Чибис в момент госпитализации был в сознании

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в момент госпитализации после ножевого ранения был в сознании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Там добавили, что политик держался мужественно. Пока он находится на операционном столе.

На Чибиса напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Он сумел самостоятельно дойти автомобиля. Напавший задержан, ведется его допрос.