Расправившийся 23 года назад с помощью кольца со сторожем россиянин попался

В Красноярске задержали мужчину за убийство сторожа, совершенное в 2000 году

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который обвиняется в ограблении торгового павильона и расправе над его сторожем, совершенных 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Правоохранители выяснили, что преступление произошло в ночь с 3 на 4 августа 2000 года в торговом павильоне на улице Тотмина в Красноярске. Тогда обвиняемый вооружился металлическим кольцом и решил похитить деньги из торгового павильона. Отмечается, что он знал, где именно в здании хранятся деньги, так как его сестра работала там продавцом. Также мужчина был знаком и с 62-летним сторожем. В ночь ограбления фигурант дождался, когда сторож выйдет, взломал замок и похитил коробку с 25 тысячами неденоминированных рублей. В этот момент в павильон вернулся сторож и потребовал вернуть коробку с деньгами. Тогда обвиняемый напал на него и избил, а затем удушил проводом. Расправившись с пострадавшим, мужчина забрал коробку с деньгами, а также похитил продукты питания и скрылся с места преступления. Установлено, что после этого злоумышленник пришел к своим друзьям и стал распивать с ними алкоголь. Во время застолья он рассказал о содеянном и попросил приятелей подтвердить его алиби, якобы всю ночь он провел с ними.

По данным следствия, по факту обнаружения сторожа с признаками насильственной расправы было возбуждено уголовное дело. Но в тот момент установить лицо, совершившее преступление, было невозможно. И дело было приостановлено. Спустя время правоохранители повторно опросили свидетелей и установили, что алиби подозреваемого — придуманное. В результате 19 сентября 2023 года он был задержан. Во время допроса свою вину в инкриминируемом преступлении задержанный признал.

В настоящее время обвиняемый находится в медицинском учреждении из-за тяжелого заболевания.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего уроженца Азербайджанской ССР, который в 2001 году избил мужчину металлической палкой.