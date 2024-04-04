Россиянам назвали способы максимально продлить жизнь пылесосу

Эксперт Васильев: регулярная чистка фильтров поможет продлить жизнь пылесосу

Регулярная чистка фильтров и контейнеров для мусора поможет пылесосу прослужить дольше. Способы максимально увеличить жизнь этому виду бытовой техники назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, своевременная очистка улучшит мощность всасывания и позволит следить за наполняемостью емкости. «Поролоновый и НЕРА-фильтр нельзя очищать водой, а сушить их нужно только при комнатной температуре. На батарее материал может стать хрупким или деформироваться. Выпускной фильтр НЕРА специалисты рекомендуют менять раз в один-два года», — предупредил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что хранить пылесос лучше в сухом и чистом месте, а также не стоит допускать падений и ударов — так получится избежать повреждения корпуса и механизмов. Васильев также посоветовал плавно передвигать устройство во время уборки — резкие движения могут навредить кабелю.

Ранее россиянам рассказали, что для стандартной квартиры хватит пылесоса мощностью от 300 до 350 Ватт. Эксперты также посоветовали выбирать модели с комплектом как минимум из трех дополнительных насадок.