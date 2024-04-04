Российский бурильщик выиграл в лотерею десятки миллионов рублей

Бурильщик из Татарстана выиграл в лотерею более 50 миллионов рублей

Бурильщик из Татарстана выиграл в лотерею десятки миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Пруфы» со ссылкой на пресс-службу гослотереи «Столото».

Выяснилось, что счастливым для россиянина, имя которого не раскрывается, стал билет в 299028-м тираже. Победитель лично приехал в лотерейный центр в Москву на оформление выигрыша, который составил более 50 миллионов рублей. Счастливый билет участник купил в мобильном приложении рано утром перед выходом на смену в нефтедобывающей компании, где он работает на вахте бурильщиком.

«В тот день я подумал: "Была не была, приобрету сразу 20 билетов на тираж, рискну!" В каждом билете выбирал комбинацию чисел рандомно, используя в приложении функцию "волшебная палочка"», — рассказал мужчина. По его словам, часть денег, как и мечтал, он вложит в развитие собственного бизнеса, а на оставшиеся средства купит две иномарки: себе и брату.

В 2017 году житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей.