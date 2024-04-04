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11:20, 4 апреля 2024Россия

Школьникам из приграничья Белгородской области разрешили не сдавать экзамены

Школьникам из приграничья Белгородской области разрешили не сдавать экзамены

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Школьникам, которые учатся на приграничных территориях Белгородской области, разрешили не сдавать выпускные экзамены. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу», — сказал глава региона.

Он уточнил, что выпускники девятых классов в приграничье смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. В свою очередь, выпускники 11-го классов смогут поступить в вузы по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, который они могут сдавать по собственному желанию.

Ранее Гладков сообщал, что из-за постоянных обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины из Белгородской области вывезли более девяти тысяч детей.

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      Анастасия Шейкина
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