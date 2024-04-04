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22:34, 4 апреля 2024Россия

Медведев сравнил военных НАТО на Украине с отрядами СС

Медведев: солдаты НАТО на Украине будут восприниматься как батальоны СС

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Войска НАТО, в случае их появления на Украине, будут восприниматься Россией примерно как батальоны СС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что в таком случае солдаты Североатлантического альянса станут частью регулярных сил, которые воюют с Россией. «Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев также призвал военнослужащих НАТО «в плен не брать» и предложил давать премии за ликвидированных на Украине солдат альянса.

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      Марина Совина
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