Медведев сравнил военных НАТО на Украине с отрядами СС

Медведев: солдаты НАТО на Украине будут восприниматься как батальоны СС

Войска НАТО, в случае их появления на Украине, будут восприниматься Россией примерно как батальоны СС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что в таком случае солдаты Североатлантического альянса станут частью регулярных сил, которые воюют с Россией. «Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев также призвал военнослужащих НАТО «в плен не брать» и предложил давать премии за ликвидированных на Украине солдат альянса.