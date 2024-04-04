Медведев призвал давать премии за ликвидированных на Украине военных НАТО

Медведев: за каждого убитого на Украине натовца нужно давать премию

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил с призывом ввести максимальное денежное вознаграждение за ликвидацию военных НАТО в случае, если они будут принимать участие в конфликте на Украине. О возможном участии бойцов Североатлантического альянса и премиях за их уничтожение он порассуждал во «ВКонтакте».

Медведев заявил, что к военнослужащим НАТО необходимо относиться как к врагам, и в случае их присутствия на Украине «в плен не брать» и не отдавать тела убитых родственникам.

Ранее Медведев сообщил, что Украина — это террористическое государство. По мнению политика, дискуссии вокруг признания страны таковой являются схоластикой. Он также заявил, что производство наиболее востребованного оружия должно проходить быстрее. Имеющиеся у России потребности требуют максимально слаженной работы, подчеркнул Медведев.