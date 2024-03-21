Медведев призвал ускорить производство особо востребованного вооружения

Медведев: производство особо востребованного вооружения должно идти быстрее

Производство особо востребованного вооружения должно идти быстрее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видеозапись с его словами опубликована во «ВКонтакте».

Политик заявил об этом во время заседания рабочей группы по Военно-промышленному комплексу в Тамбовской области.

«Есть и свои проблемы. Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее. (...) Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — сказал он.

Ранее Медведев допустил ядерный апокалипсис в мире и заявил, что урегулировать мировой конфликт возможно через третью мировую войну. При этом он подчеркнул, что мир, в котором наступила ядерная зима, нельзя рассматривать в качестве победителя.