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21:10, 2 апреля 2024Бывший СССР

Медведев назвал Украину террористическим государством

Медведев: Украина уже стала террористическим государством
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и так уже террористическое государство. Его слова приводит ТАСС.

Политик уточнил, что дискуссия вокруг признания ее таковым — схоластика.

Ранее Медведев отметил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем.

По его словам, территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ.

Зампред СБ подчеркнул, что другие государства, признающие суверенитет и территориальную целостность России, соглашаются тем самым с вхождением в состав страны новых регионов Донбасса и Новороссии.

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      Юлия Мискевич
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