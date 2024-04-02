Медведев назвал Украину террористическим государством

Медведев: Украина уже стала террористическим государством

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и так уже террористическое государство. Его слова приводит ТАСС.

Политик уточнил, что дискуссия вокруг признания ее таковым — схоластика.

Ранее Медведев отметил, что важно осознать, где и как очерчены границы России в наше время и какими они могут быть в будущем.

По его словам, территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ.

Зампред СБ подчеркнул, что другие государства, признающие суверенитет и территориальную целостность России, соглашаются тем самым с вхождением в состав страны новых регионов Донбасса и Новороссии.