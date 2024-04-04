Стали известны новые подробности группового секса с 11-летней россиянкой

«Е1.ru»: в Первоуральске 11-летняя девочка предлагала мальчикам переспать с ней

11-летняя школьница с Урала сама писала мальчикам и предлагала переспать с ними. Новые подробности скандала стали известны сетевому изданию «Е1.ru».

Ранее в сети появилось видео группового секса с участием девочки. Под подозрение попали трое восьмиклассников.

Источник издания сообщил, что один из ребят на протяжении нескольких месяцев встречался с россиянкой. По словам одного из местных жителей, на протяжении этого времени она делала предложения интимного характера другим молодым людям. «Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. Говорила, что любит [заниматься сексом]», — заявил собеседник и добавил, что школьнице «надо лечить голову».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков признался, что ему стало не по себе от истории с первоуральской школьницей. Омбудсмен заявил, что подобный случай стал первым в его практике и счел необходимым разобраться в случившемся.