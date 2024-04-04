Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 4 апреля 2024Россия

Стали известны новые подробности группового секса с 11-летней россиянкой

«Е1.ru»: в Первоуральске 11-летняя девочка предлагала мальчикам переспать с ней

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

11-летняя школьница с Урала сама писала мальчикам и предлагала переспать с ними. Новые подробности скандала стали известны сетевому изданию «Е1.ru».

Ранее в сети появилось видео группового секса с участием девочки. Под подозрение попали трое восьмиклассников.

Источник издания сообщил, что один из ребят на протяжении нескольких месяцев встречался с россиянкой. По словам одного из местных жителей, на протяжении этого времени она делала предложения интимного характера другим молодым людям. «Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. Говорила, что любит [заниматься сексом]», — заявил собеседник и добавил, что школьнице «надо лечить голову».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков признался, что ему стало не по себе от истории с первоуральской школьницей. Омбудсмен заявил, что подобный случай стал первым в его практике и счел необходимым разобраться в случившемся.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

      ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением в ДНР

      Стали известны новые подробности группового секса с 11-летней россиянкой

      В ЛНР заявили о превращении центра Часова Яра в укрепрайон ВСУ

      В России заявили об ухудшении отношений с НАТО

      В Совфеде ответили на слова Макрона об ударе по французским войскам на Украине

      На Камчатке осудили фигурантов дела о растрате в Кроноцком заповеднике

      Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

      В США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО

      Россияне назвали условия для снижения требований к зарплате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше