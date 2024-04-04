Стоимость алюминия достигла рекордного уровня

Стоимость алюминия достигла рекордного за год уровня 2455,5 доллара за тонну

Стоимость алюминия на мировых рынках на торгах в четверг, 4 апреля, достигла рекордных значений за год. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки пишет РИА Новости.

Фьючерс на алюминий по состоянию на 11:03 по московскому времени на Лондонской бирже металлов (LME) вырос в цене на 1,09 процента, до 2455,5 доллара за тонну. В ходе торгов стоимость доходила до 2458 долларов, максимального уровня с февраля прошлого года.

Участники рынка следят за денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США. Снижение учетной ставки американским регулятором может спровоцировать ослабление доллара, что скажется на росте цен на сырьевые товары, в том числе алюминий.

Ранее стало известно, что поставки российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) резко увеличились. По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), объем экспорта этого металла из РФ в январе 2024 года вырос на 66 процентов в месячном выражении, до 26 253 тонн. В денежном выражении они подскочили на 63 процента, до 59,3 миллиона евро.