Участник Stand Up на ТНТ назвал минус популярного у россиян курорта

Юморист Береснев заявил, что на Бали нет правил дорожного движения

Российский юморист, участник шоу Stand Up на ТНТ Максим Береснев заявил, что на острове Бали, где он недавно отдыхал, нет правил дорожного движения. О минусе курорта, популярного у россиян, он рассказал в подкасте юмориста и блогера Сергея Мезенцева, который доступен на YouTube.

Юморист заявил, что по узким дорогам острова могут ехать одновременно большое число мотоциклов. По словам Береснева, неуверенному водителю ездить по Бали будет сложно.

«У них нет еще каких-то правил дорожных. Они двигаются на инстинктах. Ты если стоишь, значит, ты их пропускаешь всю жизнь», — сказал он.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что на Мальдивах еда менее вкусная, чем в Москве. По его словам, во время отдыха на курорте он скучал по московским блюдам.

До этого юмористка Варвара Щербакова назвала минус Дубая. Она охарактеризовала популярный у туристов город неживым. Также недостатком она посчитала большое количество небоскребов.