Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:17, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Участник Stand Up на ТНТ назвал минус популярного у россиян курорта

Юморист Береснев заявил, что на Бали нет правил дорожного движения
Максим Береснев

Максим Береснев. Кадр: sergeymeza / YouTube

Российский юморист, участник шоу Stand Up на ТНТ Максим Береснев заявил, что на острове Бали, где он недавно отдыхал, нет правил дорожного движения. О минусе курорта, популярного у россиян, он рассказал в подкасте юмориста и блогера Сергея Мезенцева, который доступен на YouTube.

Юморист заявил, что по узким дорогам острова могут ехать одновременно большое число мотоциклов. По словам Береснева, неуверенному водителю ездить по Бали будет сложно.

«У них нет еще каких-то правил дорожных. Они двигаются на инстинктах. Ты если стоишь, значит, ты их пропускаешь всю жизнь», — сказал он.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что на Мальдивах еда менее вкусная, чем в Москве. По его словам, во время отдыха на курорте он скучал по московским блюдам.

До этого юмористка Варвара Щербакова назвала минус Дубая. Она охарактеризовала популярный у туристов город неживым. Также недостатком она посчитала большое количество небоскребов.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об усилении ударов ВС России по военным объектам Украины

      У Сергея Зверева нашли долги за квартиру

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

      Иностранный футболист рассказал об удивившей его вещи в России

      Опухоль весом с восьмилетнего ребенка выросла в животе россиянки за полгода

      В Запорожье произошла серия мощных взрывов

      В Харькове атаковали училище с иностранными танками и инструкторами

      ФСБ изъяла у двух россиян оружие и боеприпасы и задержала их

      Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше