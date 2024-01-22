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13:09, 22 января 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» назвала минус популярного у россиян курорта

Фото: Kent Tupas / Unsplash

Звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, юмористка Варвара Щербакова назвала минус жизни в Дубае. В интервью YouTube-каналу «Проговори» она сказала, что считает неживым этот популярный у россиян курорт.

«Какое-то все неживое, ненастоящее. Но я понимаю на самом деле, что у этого города 30-летняя история. Конечно, прикольнее бывать в местах, где истории много тысяч лет», — высказалась Щербакова о Дубае.

Щербакова отметила, что там ее также смутило огромное количество высотных зданий. «Неба не видно, ты лежишь на пляже, смотришь на море, а там тоже высотки, и глазу негде отдохнуть, и как-то все слишком индустриально», — добавила она.

Ранее другая участница «Женского стендапа» Ольга Малащенко назвала еще один недостаток Дубая. Малащенко призналась, что ей очень не понравился курорт. Кроме того, телезвезда подчеркнула, что чувствовала себя некомфортно в Дубае, так как многие люди, которых она там встречала, носили брендовые вещи.

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      Олег Давыдов
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