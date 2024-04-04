В аптечках пытавшихся атаковать Белгород членов РДК нашли атропин и кетамин

В вещах боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые пытались атаковать территорию Белгородской области, нашли наркотики. Об этом сообщает телеканал RT, в распоряжении которого оказались кадры аптечки медика.

«В аптечке украинских медиков были найдены психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин», — уточняет телеканал. Помимо этого, там находилось большое количество антибиотиков (ципрофлоксацина и моксифлоксацина) и обезболивающих.

Атропин, как отмечается, возможно, использовали для снижения боли и как антидот при химических отравлениях. Кетами же «работает как подавитель депрессии» — при его использовании человек теряет страх. Также этот препарат является мощным обезболивающим.

По данным телеканала, все препараты были произведены в Польше. Найденные в аптечках РДК средства имеют свежие даты изготовления, то есть от 2023 и 2024 года.

Ранее стало известно о поставляющих ВСУ наркотики немецких волонтерах. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, активисты из Medical Response Crew распространяют среди солдат ВСУ наркотики и психотропные вещества. Он также отметил, что такие поставки производятся в 15 подразделений на линии боевого соприкосновения.