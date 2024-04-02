Сальдо: немецкие волонтеры из Medical Response Crew поставляют в ВСУ наркотики

Волонтеры из ФРГ распространяют среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) наркотики и психотропные вещества. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, запрещенные вещества на передовую якобы завозят немецкие волонтеры из Medical Response Crew. Сальдо отметил, что такие поставки производятся в 15 подразделений на линии боевого соприкосновения. Губернатор Херсонской области утверждает, что об этом неоднократно рассказывали украинские военнопленные.

Сальдо добавил, что командование данных подразделений в курсе происходящего, однако продаже наркотиков на передовой не препятствует. На это у украинских начальников, пояснил глава Херсонской области, есть две причины: прибыль, которую они получают, а также подавление у одурманенных бойцов «желания протестовать против использования их как пушечного мяса».

Ранее мать военнослужащей ВСУ рассказывала, что украинским солдатам на позициях в районе Артемовска предлагали алкоголь и наркотики. По ее словам, это делалось для подавления страха у бойцов.