В Армении рассказали о влиянии Пашиняна на противостояние России и Запада

Саргсян: визит Пашиняна в Брюссель усилит противостояние России и Запада

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на конференцию в Брюсселе усилит противостояние России и Запада в регионе. Об этом заявил бывший президент республики Серж Саргсян, передает ТАСС.

Причиной этого, по мнению экс-главы государства, станет встреча Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом Саргсян высказал мнение, что при других геополитических условиях данное мероприятие могло бы быть полезным для Еревана.

Экс-президент Армении также сообщил, что, по неподтвержденным данным, Армении пообещают финансовую помощь.

«Но я думаю, что ожидания Армении от этой встречи должны быть такими, чтобы просить США и ЕС помочь освободить наши суверенные территории. Надо попросить, чтобы освободили наших пленных и заложников», — резюмировал Саргсян.

Ранее в СМИ появились новые подробности визита Пашиняна в Брюссель. Так, стало известно о плане расширения сотрудничества Армении с США и Евросоюзом в военной, экономической и других областях.

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