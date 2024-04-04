В Белгородской области назвали число отказавшихся уезжать из жителей Грайворона

Власти Грайворона: из округа отказались уезжать до 1,5 тысяч человек

До полутора тысяч жителей отказались уезжать из Грайворонского городского округа Белгородской области, который регулярно обстреливается со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в окружной администрации, пишет РБК.

Данные власти предоставили по состоянию на 27 марта. Всего, по последним данным, в Грайворонском горокруге проживали 26,6 тысячи человек, из которых 5,9 тысячи — в Грайвороне.

Уехавшие из округа жители разместились в пунктах временного размещения, которые развернуты в Старом Осколе — там сейчас находится около 850 человек из округа. Еще 114 человек отправили в Ярославскую область, 43 — в Карачаево-Черкессию.

Как уточнили в администрации, Грайворон «частично подключен к электро- и водоснабжению, благодаря чему частично восстановлена мобильная связь», а там, где нет электричества, установлены генераторы. В округе часть людей работает дистанционно.

В марте губернатор Белгородской области Гладков заявлял о полном отсутствии электроснабжения в округе из-за обстрелов ВСУ.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Местные жители сообщают, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.