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07:25, 4 апреля 2024Россия

В Белгородской области назвали число отказавшихся уезжать из жителей Грайворона

Власти Грайворона: из округа отказались уезжать до 1,5 тысяч человек

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

До полутора тысяч жителей отказались уезжать из Грайворонского городского округа Белгородской области, который регулярно обстреливается со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в окружной администрации, пишет РБК.

Данные власти предоставили по состоянию на 27 марта. Всего, по последним данным, в Грайворонском горокруге проживали 26,6 тысячи человек, из которых 5,9 тысячи — в Грайвороне.

Уехавшие из округа жители разместились в пунктах временного размещения, которые развернуты в Старом Осколе — там сейчас находится около 850 человек из округа. Еще 114 человек отправили в Ярославскую область, 43 — в Карачаево-Черкессию.

Как уточнили в администрации, Грайворон «частично подключен к электро- и водоснабжению, благодаря чему частично восстановлена мобильная связь», а там, где нет электричества, установлены генераторы. В округе часть людей работает дистанционно.

В марте губернатор Белгородской области Гладков заявлял о полном отсутствии электроснабжения в округе из-за обстрелов ВСУ.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Местные жители сообщают, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

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      Анастасия Шейкина
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