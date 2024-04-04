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11:49, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Лавров: в теракте в «Крокусе» не обошлось без украинского следа
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой не обошлось без украинского следа, его слова передает РИА Новости.

Теракт расследуется Следственным комитетом и генеральной прокуратурой, но уже сейчас очевидна причастность Украины к его организации, заявил Лавров.

По его словам, причастность Украины ко многим другим терактам на территории Российской Федерации не вызывает сомнений.

Ранее Сергей Лавров заявил о превращении Украины в террористическое государство. Он подчеркнул, что Украина использовала аргументы о якобы терроризме в стране как повод для оправдания своих действий с 2014 года.

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