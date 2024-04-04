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08:04, 4 апреля 2024Россия

В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

Представитель МВД: очереди в ГАИ Москвы связаны с сезонным увеличением потока

Фото: Global Look Press

Очереди в подразделениях столичной Госавтоинспекции связаны с сезонным увеличением потока. Об этом, комментируя информацию о том, что в столичной ГАИ невозможно получить талон электронной очереди, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«В связи с вступившими в силу изменениями в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств возросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения», — сообщили в ведомстве.

Там назвали некорректной появившуюся в сети информацию а том, что в подразделениях Госавтоинспекции столицы невозможно получить государственные услуги из-за очередей. В подразделениях ГИБДД принимаются все необходимые меры, чтобы снизить на них нагрузку и оказывать гражданам услуги в день их обращения, заверила Волк

С 1 апреля в России изменились правила сдачи на водительские права. Так, сдать на них экзамен с первого раза стало проще — МВД увеличило сумму штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которых учащемуся выставляется оценка «не сдал». Помимо этого, к экзамену теперь не допускают уклонистов от армии.

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      Анастасия Шейкина
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