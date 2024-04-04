В Петербурге загорелась 28-метровая яхта

В Санкт-Петербурге загорелась каюта капитана в 28-метровой яхте «Лаймарита»

Санкт-Петербурге произошел пожар на 28-метровой яхте «Лаймарита». Об этом сообщило петербургское МЧС в Telegram-канале.

Яхта находилась у проспекта Обуховской обороны в Центральном районе города. Внутри нее загорелась каюта капитана, площадь пожара составила пять квадратных метров, его уже ликвидировали. Предварительно, никто не пострадал. К пожаротушению привлекались 5 единиц техники и 28 человек.

«Лаймарита» имеет длину 28,5 метров и ширину 4,4 метра. Ее водоизмещение составляет 59 тонн, пассажировместимость — 14 человек.

Ранее, в августе 2023 года, в Петербурге на площади 50 квадратных метров загорелась яхта. Пожар начался в техническом помещении пришвартованной яхты, никто не пострадал.