Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 4 апреля 2024Россия

В Петербурге загорелась 28-метровая яхта

В Санкт-Петербурге загорелась каюта капитана в 28-метровой яхте «Лаймарита»

Фото: Anton Gyngazov / Global Look Press

Санкт-Петербурге произошел пожар на 28-метровой яхте «Лаймарита». Об этом сообщило петербургское МЧС в Telegram-канале.

Яхта находилась у проспекта Обуховской обороны в Центральном районе города. Внутри нее загорелась каюта капитана, площадь пожара составила пять квадратных метров, его уже ликвидировали. Предварительно, никто не пострадал. К пожаротушению привлекались 5 единиц техники и 28 человек.

«Лаймарита» имеет длину 28,5 метров и ширину 4,4 метра. Ее водоизмещение составляет 59 тонн, пассажировместимость — 14 человек.

Ранее, в августе 2023 года, в Петербурге на площади 50 квадратных метров загорелась яхта. Пожар начался в техническом помещении пришвартованной яхты, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

      Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

      В США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО

      Россияне назвали условия для снижения требований к зарплате

      Домохозяек призвали чистить плиту зубной щеткой

      В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы

      Счет за лечение в больнице в США возмутил пользователей сети

      Директора российской школы олимпийского резерва обвинили в растрате

      Стало известно о тайных американских базах в спорном регионе

      Косторная показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше