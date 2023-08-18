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01:49, 18 августа 2023Россия

В Петербурге загорелась яхта

Двухпалубная яхта загорелась на площади 50 квадратных метров в Санкт-Петербурге

Кадр: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Двухпалубная яхта загорелась в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщает региональное отделение МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что возгорание произошло в техническом помещении пришвартованной яхты. В результате произошедшего пострадавших нет. Горение было ликвидировано силами 32 пожарных и 7 единиц техники. «Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на яхте и не допустили разлива топлива», — добавили там.

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    Марина Совина
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