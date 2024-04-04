В правящей партии Украины признали невозможность сохранить фракцию силой

«УП»: единство фракции «Слуга народа» в Раде невозможно удержать силой

Руководство партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» признает невозможность удержать фракцию в Верховной Раде Украины силой. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в правящей фракции.

Как рассказал собеседник издания, во фракции «Слуги народа» наметился кризис на фоне споров вокруг законопроекта о мобилизации. Издание отмечает, что ряду депутатов от партии Зеленского закрыли выезд за границу после голосования против создания в стране Бюро экономической безопасности. В частности, против этого законопроекта выступило около десяти глав комитетов Рады, в том числе и от правящей партии.

«Да какие силовые методы? Я всегда смеюсь над "старыми" политиками, которые рассказывают нам, как надо силовиками держать фракцию в руках», — заявил «УП» один из руководителей фракции. По его мнению, для подобных действий власти страны должны «сначала что-то дать» депутату, а затем использовать это как рычаг давления.

Ранее глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что соратники Зеленского не имеют никаких шансов на выборах в случае их проведения. Паниотто описал отношение населения к «Слуге народа» как к «плохим боярам».