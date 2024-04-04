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08:44, 4 апреля 2024Россия

В Совфеде проанализировали историю НАТО и назвали одну норму жизни альянса

Сенатор Косачев: сила и безнаказанность являются стимулом агрессии НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военная агрессия являются нормой жизни военного блока НАТО, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Историю Североатлантического альянса политик проанализировал в Telegram.

Сенатор указал, что НАТО не была распущена после распада Советского Союза, для противостояния которому блок изначально был создан. Более того, за последние 30 лет альянс «разбух до 32 членов», отметил он.

В связи с заявлениями западных политиков о необходимости усилить НАТО Косачев сравнил военный блок с опухолью, поразившей Европу, где размещены войска альянса.

«Проблема в том, что НАТО сама себе и создает врагов», — сказал вице-спикер Совфеда, приведя в качестве примера украинский конфликт. Специальная военная операция может положить конец безнаказанной агрессии альянса, заключил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о риске случайного начала ядерного конфликта. Поводом к этому может стать полет одного из самолетов стран НАТО в сторону России, пояснил он. «К сожалению, все полноценные инструменты контроля, сдерживания ядерного конфликта сейчас разрушены», — констатировал политик.

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