Медведев порассуждал о риске случайного начала ядерного конфликта

Медведев: мы должны сделать все, чтобы случайный ядерный конфликт не случился

Есть случайности, от которых никто не застрахован, однако мы должны сделать все, чтобы ядерный конфликт не случился. Об этом порассуждал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру»

«Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — сказал политик.

По его мнению, какой-нибудь самолет может полететь в сторону России из страны НАТО, что будет являться нападением на страну. Медведев допустил, что подобное может произойти случайно, а не намеренно, однако такое развитие событий возможно.

«Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. К сожалению, все полноценные инструменты контроля, сдерживания ядерного конфликта сейчас разрушены, на наш взгляд, благодаря стараниям западных стран, потому что даже тот договор последний, который мы когда-то подписывали с [Бараком] Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с [Джо] Байденом, он сейчас уже исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют», — заключил он.

Ранее Медведев назвал цели ядерных ударов России в случае войны с Западом. По его словам, попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. В таком случае Россия «всем стратегическим арсеналом» ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады.