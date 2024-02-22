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10:00, 22 февраля 2024Россия

Медведев порассуждал о риске случайного начала ядерного конфликта

Медведев: мы должны сделать все, чтобы случайный ядерный конфликт не случился
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Есть случайности, от которых никто не застрахован, однако мы должны сделать все, чтобы ядерный конфликт не случился. Об этом порассуждал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру»

«Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — сказал политик.

По его мнению, какой-нибудь самолет может полететь в сторону России из страны НАТО, что будет являться нападением на страну. Медведев допустил, что подобное может произойти случайно, а не намеренно, однако такое развитие событий возможно.

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«Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. К сожалению, все полноценные инструменты контроля, сдерживания ядерного конфликта сейчас разрушены, на наш взгляд, благодаря стараниям западных стран, потому что даже тот договор последний, который мы когда-то подписывали с [Бараком] Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с [Джо] Байденом, он сейчас уже исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют», — заключил он.

Ранее Медведев назвал цели ядерных ударов России в случае войны с Западом. По его словам, попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. В таком случае Россия «всем стратегическим арсеналом» ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады.

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      Никита Абрамов
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