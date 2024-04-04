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10:43, 4 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ перебросили резервы в Первомайское

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы в Первомайское, населенный пункт под Авдеевкой. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Кимаковский.

По данным Кимаковского, в населенный пункт переброшены личный состав и бронетехника. «Предпринимают пустые попытки вернуться на рубежи, которые потеряли. Несут потери», — рассказал подробности советник главы ДНР.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Варвара Кошечкина
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