ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ перебросили резервы в Первомайское

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы в Первомайское, населенный пункт под Авдеевкой. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Кимаковский.

По данным Кимаковского, в населенный пункт переброшены личный состав и бронетехника. «Предпринимают пустые попытки вернуться на рубежи, которые потеряли. Несут потери», — рассказал подробности советник главы ДНР.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

