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14:50, 4 апреля 2024Из жизни

Женщина во время прогулки с собакой нашла извивающееся существо с щупальцами

В Шотландии женщина нашла на пляже 12-сантиметрового червя с щупальцами

Фото: Taisia Karaseva / Unsplash

Жительница Шотландии обнаружила на пляже морское существо с щупальцами и озадачила пользователей сети. Об этом сообщает Daily Record.

Женщина во время прогулки с собакой в округе Ист-Лотиан нашла странное извивающееся животное. Его длина составляла примерно 12 сантиметров. Когда шотландка подошла ближе, то поняла, что существо лежит на спине. Она перевернула его и обнаружила, что у существа есть панцирь, покрытый множеством щетинок. «Я понятия не имела, что это такое. Оно было живым. Я не испугалась. Я всю жизнь живу у моря», — говорит женщина.

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Шотландка опубликовала серию фотографий и видеозаписей необычного существа в социальной сети и попросила пользователей его идентифицировать. Многие люди предположили, что это так называемая морская мышь — крупный морской червь, встречающийся на всех побережьях Великобритании. Спинная сторона тела червей покрыта многочисленными щетинками, которые неодинаково преломляют свет и из-за этого блестят на солнце.

Ранее в Великобритании прохожие нашли на пляже огромного «червя-кровососа». Он достигал в длину примерно 80 сантиметров, что сравнимо с ростом двухлетнего ребенка.

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      Алиса Удовик
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