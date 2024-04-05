Американцы захотели ограничить власть президента

Опрос AP: американцы считают, что власть президента США следует ограничить

Многие американцы считают, что власть президента США следует ограничить, однако только в том случае, если победит кандидат не от их партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения Associated Press (AP) и NORC.

По результатам опроса, несмотря на что американцы говорят, что не хотят, чтобы президент имел слишком много власти, эта точка зрения меняется, если кандидат от их партии побеждает на посту президента. Такой позиции придерживаются члены обеих партий, хотя она особенно распространена среди республиканцев.

Только двое из десяти американцев говорят, что было бы хорошо, если бы следующий президент имел возможность менять политику, не дожидаясь решения Конгресса или суда. Однако почти 6 из 10 республиканцев отмечают, что для «будущего президента» Дональда Трампа было бы хорошо предпринять односторонние действия, в то время как примерно 4 из 10 демократов говорят то же самое, если действующий президент США Джо Байден будет переизбран.

Ранее нынешний американский лидер впервые за долгое время обошел по опросам Трампа. Согласно опросу Morning Consult, Байден лидирует с 44 процентами голосов, а кандидат в президенты от Республиканской партии на 2024 год, по прогнозам, наберет 42 процента голосов.