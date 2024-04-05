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07:34, 5 апреля 2024Мир

В США упрекнули проспавшего свое выступление Байдена

Ведущий Fox Уоттерс: Байден мог опоздать на свое выступление, потому что проспал

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден мог опоздать на свое выступление, потому что проспал. Такую причину задержки главы государства назвал журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Мероприятие должно было начаться в 11:00 по местному времени, однако американский лидер прибыл на час позже. Отмечается, что все это время политика ждал сенатор Берни Сандерс.

Журналист обратил внимание на следы на лице президента, оставшиеся от аппарата CPAP, который используют при обструктивном апноэ, чтобы поддерживать дыхание по ночам. «Если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — указал он.

Уоттерс упрекнул Байдена за опоздание, отметив, что накануне мероприятия тот не был ничем занят. «Вчера президент ничего не делал — ему позвонили по телефону, вот и все. Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», — заявил он.

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      Марина Совина
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