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08:47, 5 апреля 2024Мир

Еще одна страна после смены правительства поддержала вступление Украины в ЕС

Глава МИД Португалии: новое правительство поддерживает вступление Украины в ЕС

Фото: Dwi Anoraganingrum / Imago / Globallookpress.com

Еще одной страной, поддержавшей вступление Украины в Европейский союз (ЕС), стала Португалия. Глава МИД страны Пауло Ранжелу заявил, что новое правительство премьер-министра Луиша Монтенегру поддерживает расширение европейского объединения и членство в нем Киева, сообщает EurActiv.

«Премьер-министр ясно дал понять, что он выступает за расширение ЕС. Это то, что, я думаю, необходимо прояснить, потому что у Португалии были некоторые колебания», — сказал новый глава португальского внешнеполитического ведомства.

Дипломат признал, что до смены правительства власти Португалии были «полностью на стороне Украины», но в вопросе вступления в ЕС были «некоторые колебания, которые всегда создавали долю двусмысленности».

Ранее саммит лидеров стран объединения не назвал сроков запуска переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а лишь приветствовал их прогресс на этом пути.

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      Семен Александров
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