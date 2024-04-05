Глава Курской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Губернатор Старовойт: после атаки БПЛА ВСУ поврежден Центральный рынок Курска

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден Центральный рынок Курска. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей не пострадал. Глава региона рассказал, что на место происшествия прибыли его первый заместитель Алексей Смирнов, а также мэр города Игорь Куцак. «Еще идет подомовой обход. На месте работают оперативные службы. Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны», — написал он.

Об уничтожении беспилотника в Курске стало известно вечером 4 апреля. После падения дрона начался пожар в районе Центрального рынка.

Незадолго до этого Старовойт сообщал об объявлении в регионе опасности атаки беспилотников