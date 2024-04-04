В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

В Курске после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

В Курске сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после падения дрона начался пожар в районе Центрального рынка города. На место ЧП выехали оперативные службы.

За несколько минут до удара в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.